بـ 100 يورو.. كيف حاول ماكرون استرضاء أصحاب السترات الصفراء؟

محمد الصاحى

بعد مرور أكثر من 4 أسابيع على اندلاع الاحتجاجات في فرنسا، للمطالبة بإلغاء الضريبة الجديدة على أسعار الوقود والمطالبة بإصلاحات اقتصادية، حققت تلك الاحتجاجات أهدافها الحقيقية التي انطلقت من أجلها منذ البداية، بعد القرارات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعدما شهدت فرنسا عمليات تدمير وتخريب واسعة تصاعدت خلالها حدة العنف، بين المشاركين من أصحاب السترات الصفراء والشرطة الفرنسية في محاولة منها لفض المظاهرات، والتي تسببت في تخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة في فرنسا نتيجة أعمال العنف، وعمليات...