أول تعليق من أصحاب السترات الصفراء على خطاب ماكرون

رحيم يسري
اعتبر عدد من متظاهري حركة السترات الصفراء خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون "مخيبا للآمال"، رغم إعلان الرئيس عددا من الإجراءات للتهدئة بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 100 يورو، وفقا لإذاعة "فرانس انفو" الفرنسية.
وأجرت الإذاعة عددا من اللقاءات مع ذوي السترات الصفراء المتابعين للخطاب، حيث اعتبر البعض تصريحات الرئيس "عبثية".
ودعت "السترات الصفراء" للموجة الخامسة من الاحتجاجات المقرر لها السبت المقبل، وأكد أحد الأشخاص ممن يرتدوا السترة أن "المعركة لم تنته بعد".
كان الرئيس الفرنسي قد ألقى خطابا متلفزا، مساء الاثنين،...
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