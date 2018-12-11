الجريدة: "الجبنة القاتلة" تُفْشِل مخططاً لتفجير كنيستين في لبنان على "طريقة طنطا"

علمت "الجريدة" الكويتية من مصادر أمنية، أن "العملية الامنية التي كشف عنها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​نهاد المشنوق​، أمس، والتي أنجزتها ​شعبة المعلومات​ وأُطلق عليها اسم "الجبنة القاتلة"، كانت تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى من خلال استهداف كنيستين تقعان في مساحة جغرافية قريبة من بعضهما بعضاً"، لافتة إلى أن "العملية التي حضر لها تشبه في طريقة تنفيذها استهداف ​كنيسة مار جرجس​ في مدينة طنطا المصرية العام الماضي".

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