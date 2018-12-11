مصادر الوطني الحر للقبس: دعوة عون لبري والحريري لإنقاذ البلد

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية أن "توجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى قصر بعبدا هدفه التشاور، بحثاً عن مخارج، ممكن ان تخرج الحكومة من عنق الأزمة العالقة فيها منذ سبعة أشهر".
فيما لفتت مصادر مقرّبة من التيار "الوطني الحر" للصحيفة إلى أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لبري والحريري قد يكون الغاية منها طرح مبادرة تنقذ البلاد من الانحدار السياسي والاقتصادي من دون التقليل من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الأخير".
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