مصادر الوطني الحر للقبس: دعوة عون لبري والحريري لإنقاذ البلد

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "​القبس​" الكويتية أن "توجه رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى ​قصر بعبدا​ هدفه التشاور، بحثاً عن مخارج، ممكن ان تخرج الحكومة من عنق الأزمة العالقة فيها منذ سبعة أشهر".

فيما لفتت مصادر مقرّبة من التيار "الوطني الحر" للصحيفة إلى أن دعوة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لبري والحريري قد يكون الغاية منها طرح مبادرة تنقذ البلاد من الانحدار السياسي والاقتصادي من دون التقليل من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الأخير".