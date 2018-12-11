وفد إسرائيلي إلى موسكو لشرح العملية قرب الحدود مع لبنان

اعلن مصدر عسكري ​إسرائيل​ي ان وفدا من الجيش سيتوجه إلى ​روسيا​ الثلاثاء لبحث العملية العسكرية على الحدود مع ​لبنان​ ضد "الانفاق الهجومية" ل​حزب الله​. وخلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا، سيبلغ الوفد "المؤلف من ضباط كبار يقودهم رئيس العمليات في الجيش الجنرال أهارون هاليفا" ​الجيش الروسي​ "التقدم في العملية" قرب لبنان، وفقا لبيان ​الجيش الاسرائيلي​.

وكانت إسرائيل قد بدأت في الخامس من كانون الأول عملية لتدمير أنفاق تقول انها عائدة الى حزب الله على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان.