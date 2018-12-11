وفد إسرائيلي إلى موسكو لشرح العملية قرب الحدود مع لبنان

اعلن مصدر عسكري إسرائيلي ان وفدا من الجيش سيتوجه إلى روسيا الثلاثاء لبحث العملية العسكرية على الحدود مع لبنان ضد "الانفاق الهجومية" لحزب الله. وخلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا، سيبلغ الوفد "المؤلف من ضباط كبار يقودهم رئيس العمليات في الجيش الجنرال أهارون هاليفا" الجيش الروسي "التقدم في العملية" قرب لبنان، وفقا لبيان الجيش الاسرائيلي.
وكانت إسرائيل قد بدأت في الخامس من كانون الأول عملية لتدمير أنفاق تقول انها عائدة الى حزب الله على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان.
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