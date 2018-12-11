السترات الصفراء :خطاب ماكرون غير مقنع وسنواصل الاحتجاجات

اعلنت حركة السترات الصفراء في اول رد لها على خطاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ان "خطاب ماكرون غير مقنع وستواصل الاحتجاجات".
وكان الرئيس الفرنسي اعلن في خطاب وجهه إلى الشعب الفرنسي، مساء الاثنين، حالة طوارئ اقتصادية، كاشفاً عن حزمة من القوانين التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان، بغية تهدئة الغضب الذي عم شوارع فرنسا، خلال الأسابيع الماضية.
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