انتحار شاب في ظروف غامضة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف -حمدي سليمان:

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، الإثنين، على الانتحار شنقًا، داخل منزله بمركز الفشن جنوبي بني سويف.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا من اللواء عادل حجازي، حكمدار المديرية بقيام الشاب مؤمن. م. مقيم بشارع السوق بمدينة الفشن بشنق نفسه داخل منزله.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث.