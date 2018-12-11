وزير الداخلية الإيطالي عن ماكرون :"صنيعة مختبر"



قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني: إن أزمة "السترات الصفراء" تظهر أن الفرنسيين أدركوا أن رئيسهم إيمانويل ماكرون كان "صنيعة مختبر" للحفاظ على النظام القائم.

ووفقا لسالفيني وهو الرجل القوي في الحكومة الإيطالية وزعيم اليمين المتطرف، فإن ماكرون "يبدو أنه صنيعة مختبر اخترع لمنع التغيير الوحيد الذي كان يرتسم في

الأفق"، دون أن يشير علنا إلى حليفته الفرنسية مارين لوبان.وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب في روما "أذكر بأنه قبل بضعة أشهر فقط، كان ماكرون بطل أوروبا الجديدة بالنسبة إلى اليسار الإيطالي برمته. كان العبقري الجديد لأوروبا، المنقذ الجديدلأوروبا.. لقد أخطأوا مجددا".وتابع سالفيني: "أفهم جيدا الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقف وراء حركة آمل بأن تحقق أهدافا ملموسة"، مع تنديده في الوقت ذاته، بـ"أي شكل من العنف".وقال: "حين ترشق قوات الأمن بزجاجات حارقة، أقف إلى جانب قوات الأمن".وكان سالفيني قال أمام آلاف من أنصاره السبت في روما "من يزرع الفقر يحصد التظاهرات، من يزرع الوعود الكاذبة يحصد رد فعل الأطراف والأرياف".