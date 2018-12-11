كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تفرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين بينهم أحد كبار مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مشيرة إلى "الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان والرقابة".

وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات تسلط الضوء على المعاملة التي تستحق الشجب تجاه كوريا الشمالية، وهي بمثابة تذكير بالمعاملة الوحشية التي ترتكبها كوريا الشمالية ضد المواطن الأمريكي "أوتو وارمبيير".

وكان "وارمبيير" طالبًا أمريكيًا توفي في يونيو 2017 بعد 17 شهرًا من الاعتقال في كوريا الشمالية، مما ساهم في زيادة التوتر بين بيونج يانج وواشنطن، بشكل أساسي حول برنامج كوريا الشمالية للتنمية النووية.