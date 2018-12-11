كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان البريطانى يعقد جلسة طارئة بعد تأجيل التصويت حول "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد البرلمان البريطانى غداً الثلاثاء جلسة مناقشة طارئة مدتها ثلاث ساعات حول قرار رئيس الوزراء تيريزا ماي بتأجيل التصويت المخطط له على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب "جون بيركو" بعد طلب من حزب العمل المعارض.
ووفقاً لوكالة رويترز، قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال "ليس من الصواب قيام الحكومة من جانب واحد بتغيير الترتيبات بمجرد أن توافق الحكومة على جدول زمني دون أن يمنح البيت فرصة للتعبير عن إرادته."
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