كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. 17% انخفاض فى عدد الزائرين لمراكز التسوق بسبب الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نهاية الأسبوع الماضي عن انخفاض بنسبة 17% في عدد الزائرين إلى مراكز التسوق الفرنسية، وفقاً لهيئة تمثل مركز صناعة التسوق الفرنسي اليوم الاثنين.

وصباح اليوم، حذر كل من وزير المالية الفرنسي وبنك فرنسا من أن الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر، واشتدت لتصبح أكثر عنفا في ديسمبر ستضر بالاقتصاد الفرنسي.