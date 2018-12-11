كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحمد: ورقة "حماس" للمصالحة عودة للخلف وتنكر لاتفاقات قديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، إن موقف حركة “حماس” يجعل من ملف المصالحة والمحادثات الأخيرة في القاهرة يزيد من الشكوك، إذ تعلن الحركة عن وجود ورقة مصرية للمصالحة قدمتها القاهرة وهو مالم يحدث.

وأوضح الأحمد في تصريحات خاصة لفضائية الغد، أن القاهرة لم تعرض ورقة جديدة على حماس، مشيرا إلى أنه طلب من القيادة في مصر نفي تلك الادعاءات من جانب حماس إلا أن القاهرة لديها طريقتها في العمل، متابعاً أن القاهرة لم تعرض أية ورقة جديدة وإنما عرضت على وفد فتح ورقة قدمتها حماس نفسها.

وأضاف الأحمد أن الورقة التي قدمتها حماس تعتبر عودة للخلف وتنكراً لاتفاقات قديمة مبرمة بين الأطراف الفلسطينية.