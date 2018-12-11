الجزائر ضيف شرف مهرجان سينما الشباب للفيلم القصير

تنظم جمعية محترف سوس للتنشيط الثقافي والتربوي بمدينة بيوكرى الدورة الرابعة للمهرجان الوطني لسينما الشباب للفيلم القصير، وذلك في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 دجنبر 2018 بمدينة بيوكرى إقليم شتوكة أيت بها .

وحسب بلاغ توصل به “موقع اليوم 24 ” فان المهرجان سيعرف تنظيم مسابقة للأفلام المشاركة وعددها 12 فيلما قصيرا تتنافس على جائزة “قلعة المدينة” للدورة الرابعة ،كما سيتم عرض هده الأفلام أمام لجنة التحكيم المكونة من المخرج رشيد الهزمير، رفقة الممثلة المغربية بشرى أهريش وبوشعيب المسعودي والممثلة المغربية زاهية زاهيري .

كما ستتميز هده الدورة باستضافة دولة الجزائر كضيف شرف المهرجان، وبحضور عدد من الفنانين ونجوم الشاشة المغربية وكفاءات فنية كبرى في ميدان الفن والدراما المغربية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة، ورشات تأطيرية وتكوينية في مجالات كتابة السينارويو والمكياج السينمائي. كما ستتخلل أيام المهرجان لقاءات فنية وتدخلات لعدد من الفنانين، فضلا عن أمسيات فنية ستعيش على وقع تكريم وجوه سينمائية وعدد من الفعاليات .

جدير ذكره أن دورة هذه السنة ستنفتح على المؤسسات بالإقليم بهدف تحقيق مقاربة فنية وتربوية تشاركية وتنشيط الاقليم تربويا وثقافيا مع مختلف الفاعلين .