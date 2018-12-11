فياريال يقيل مدربه كاييخا ويعين بلازا

أعلن فياريال المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إقالة مدربه خابي كاييخا يوم الاثنين وعين لويس جارسيا بلازا بديلا له مع ابتعاد الفريق بفارق ثلاث نقاط فقط فوق منطقة الهبوط.

ووقع بلازا (46 عاما)، الذي تولى تدريب مجموعة من الاندية الاسبانية بما في ذلك فترة قضاها مع الفريق الثاني لفياريال في موسم 2005-2006، على عقد حتى نهاية الموسم.

وتولى كاييخا (40 عاما) لاعب وسط فياريال السابق المسؤولية في سبتمبر أيلول 2017 وقاد الفريق إلى المركز الخامس في الدوري المحلي والتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

لكن فياريال يعاني بشدة هذا الموسم وفاز مرة واحدة في الدوري منذ سبتمبر أيلول الماضي ولا يزال بلوغه مراحل خروج المغلوب في المنافسات الاوروبية محل شك.

وقال النادي في بيان ”قرر فياريال إنهاء عقد خابي كاييخا كمدرب للفريق الأول. يود النادي أن يشكر المدرب على عمله وإخلاصه وتحليه بالاحترافية منذ توليه المسؤولية الموسم الماضي“.