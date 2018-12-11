نائب العثماني: نازلة حامي الدين ستفتح أبواب جهنم وجهات تسعى لتطويع القضاء- فيديو

قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أول تعليق للحزب عقب قرار قاضي التحقيق متابعة حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد، إن “المؤلم اليوم هو أن بعض الجهات تريد الاصطياد في الماء العاكر”.

وأضاف العمراني في تصريح صحافي عقب انعقاد لقاء استثنائي للأمانة العلمة، “جهات تسعى بكل وسيلة لتطويع القضاء لصالحها، والقضاء المغربي نعلم أنه مستقل، ومؤتمن على توفير الأمن لكافة المواطنين”.

ويرى نائب العثماني أن “النازلة خطيرة جدا، لأنه ان ذهبت بلادنا في هذا الاتجاه، سنفتح الأبواب على جهنم، لأن كل الملفات التي لم تتقادم، ستصبح قابلة لتفتح من جديد، فهذا باب جهنم والسلام”.

وتابع، “لا يمكن أن نقبل هذا أبدا، ليس فقط لأن حامي الدين معنا في الحزب، هذا موقفنا حتى وإن تعددت الوقائع، لأن في ذلك انتصار للدستور وللعدالة والقضاء والقواعد العالمية”.

وقال أيضا، “تفاجأنا اليوم في حزب العدالة والتنمية بقرار قاضي التحقيق إحالة ملف حامي الدين على الغرفة الجنائية، هذا الملف الذي يعلم الجميع أنه سبق البث فيه بقرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وكل قواعد العدالة في العالم تؤكد أن أي شخص سبق للقضاء البث في ملفه، لا يفتح من جديد”.