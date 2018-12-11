خرج في رحلة صيد ولم يعد.. العثور على جثة شاب في أحد شواطئ شفشاون

كشفت مصادر مطّلعة أنه عثر، زوال اليوم الاثنين، على جثة صياد، كان مختفيا، منذ صباح أمس الأحد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الصياد خرج في رحلة صيد، إلا أنه لم يعد، ما أثار استغراب عائلته، التي انبرت للبحث عنه.

يذكر أن الشاب، الذي ينحدر من جماعة بني بوزرة في إقليم شفشاون، تلفظ شاطئ اشماعلة، اليوم، جثته، ولم تعرف، إلى حدود الآن، ملابسات حادثة غرقه.