سورية: التحالف الدولي يقصف مستشفى في منطقة دير الزور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر الهجوم الذي تشنه طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على مناطق من شرقي دير الزور في سورية، مساء اليوم الإثنين، إلى قصف مستشفى في مدينة هجين بزعم استخدامه من تنظيم "داعش".

وأعلن التحالف الدولي ببيان أصدره مساء اليوم، أنه "باستخدام هذه الأنشطة استعمل داعش المستشفى على عكس المرافق المحمية بموجب اتفاقية جنيف، وتسبب بإسقاط وضع الحماية المنصوص عليها في قوانين النزاعات المسلحة".

وادعى متحدث وزارة الدفاع الأمريكية روب مانينغ، أن "عناصر داعش أطلقت النار من المستشفى"، رافضا التعليق عما إذا كانت الأسلحة المُستخدمة من قبل التنظيم الإرهابي، خفيفة أم ثقيلة.

ويسيطر "داعش"، في دير الزور، إلى جانب هجين، على بلدتي الشعفة والسوسة، وقريتي الموحسن وبوخاطر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن التحالف يشن هجوما جويا عنيفا على المنطقة، بمساعدة من قوات "سورية الديمقراطية" ذات الأغلبية الكردية، على الأرض.

وكانت قوات التحالف الدولي، قتلت عشرات المدنيين في عملياتها العسكرية الجوية على العديد من المساجد بمحافظة دير الزور في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي بمساعدة من قوات "سورية الديمقراطية"، نفذوا عملية عسكرية على مدينة الرقة السورية العام الماضي بزعم تطهيرها من "داعش"، أدت إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين.