هـ. إكسال يسحق كتمون القدس في عقر داره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل إكسال فوزا خارجيا ثمينا مساء اليوم، الإثنين، على هبوعيل كتمون القدس بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "تيدي" في القدس، وسط حضور المئات من المشجعين.



وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الكسلاوي بهدف مبكر أحرزه اللاعب دييغو ساليس بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 أضاف اللاعب دييغو ساليس مجددا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 79 قلصّ الفريق المضيف الفارق بهدفه الوحيد، وفي الدقيقة 88 عاد اللاعب دييغو ساليس لحسم المباراة بهدف شخصي ثالث له وللفريق الكسلاوي.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة في الدوري هبوعيل رمات هشارون يوم الإثنين القادم.

المدرب أدهم هادية

وعقب مدرب هبوعيل إكسال، أدهم هادية، في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة، بالقول إنه "على الرغم من صعوبة المباراة إلا أننا استحقينا الفوز ونحن نسعى إلى مواصلة الانتصارات في المباريات القادمة".

وأضاف أن "الفريق في فترة جيدة وهناك تقدم ملحوظ من ناحية الأداء وأنا فخور جدا باللاعبين، ونحن نستحق التقدم أكثر في لائحة الدوري والابتعاد قدر الإمكان عن قاع اللائحة".

وختم هادية بالقول "نشكر الجماهير التي رافقتنا إلى القدس، ونحن بحاجة لدعمهم في المباريات القادمة أيضًا، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا حتى نكون عند حسن ظنهم في النهاية".