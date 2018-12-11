شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يدين اقتحام الاحتلال لوكالة الأنباء الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله والبيرة، وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء استنشاق الغاز والضرب والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

واستنكر عريقات اقتحام مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، ومنع الموظفين من مغادرة الوكالة، واحتجازهم في مكتب التحرير، واختناقهم من الغاز الكثيف، واستعراض كاميرات المراقبة واتخاذها الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين.

وطالب عريقات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها وخروقاتها المخالفة للقانون والشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات والاتحادات الإعلامية العالمية والعربية إلى إدانة هذا الجرم الفاضح، ومساءلة الاحتلال على أعماله غير القانونية بحق الصحافة الفلسطينية.

ودعا إسرائيل إلى استثمار الوقت في تحقيق حل عادل ودائم من خلال إنهاء احتلالها بدلاً من الاستثمار بخروقاتها الممنهجة واحتلالها الاستعماري غير الشرعي.