انت الان تتابع «السترات الصفراء» تنتصر.. ماكرون يُجري 4 إصلاحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ماكرون أقر بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، لكنه قال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا"، وأن بلاده تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيا.

في خطوة مفاجئة جاءت بعد ثلاثة أسابيع من مظاهرات فرنسا الدامية التي قادتها حركة "السترات الصفراء" للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وإلغاء زيادة في الضريبة على الوقود، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 4 إجراءات اقتصادية لمساعدة ذوي الدخل المحدود، في محاولة لاحتواء غضبهم الذي اجتاح البلاد. الرئيس الفرنسي، قال في خطاب موجه للشعب الفرنسي، مساء اليوم الإثنين، إن "العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدني للأجور قدره 100 يورو"، إضافة إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من ألفي يورو"

ووعد ماكرون بإجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي "حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة". وأقر ماكرون بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، لكنه قال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا"، مشيرا إلى أن بلاده تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيا. وتابع حديثه قائلا "إن الحد الأدنى للأجور في

ووعد ماكرون بإجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي "حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة". وأقر ماكرون بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، لكنه قال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا"، مشيرا إلى أن بلاده تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيا. وتابع حديثه قائلا "إن الحد الأدنى للأجور في فرنسا سيزيد بداية من العام المقبل، أريد أن يحدث تحسن كلي بداية من العام المقبل، وأطالب من أصحاب العمل تقديم علاوات وستكون معفية من الضرائب". اقرأ أيضا: ماكرون يتراجع ويأمر بمحادثات مع «مثيري الفوضى» وأضاف أنه منذ 40 سنة كان هناك إجراءات معينة بشأن الضرائب على الأغنياء، متابعًا: "هذه الضريبة قُلصت لمن يستثمرون بشكل كبير في الدولة". الرئيس الفرنسي أكد أن "فرنسا ستذهب بعيدا للوصول إلى التخفيضات الضريبية التي تصل إلى الأغنياء.. وستجري إصلاحا عميقا وعلاوات على التقاعد والبطالة". وتابع: "نحن اليوم مع مشروعنا المشترك، وعلينا أن نجدده والحوار الوطني سيكون موسعا، ويجب علينا أن نتحمل كل مسئولياتنا". اقرأ أيضا: هل يحبط خطاب ماكرون احتجاجات «السترات الصفراء»؟ واختتم خطابه للشعب الفرنسي قائلا: "نحن في لحظة تاريخية، ومن خلال الحوار سننجح، أنتم رهاني الوحيد ونضالي الوحيد.. تحيا فرنسا". تحذيرات المركزي الفرنسي تحذيرات المركزي الفرنسي وحذر البنك المركزي الفرنسي اليوم من الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، مؤكدا أنها ستبطئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام ما يعقد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى حلول وسط لتهدئة حركة "السترات الصفراء". وتوقع المركزي الفرنسي، أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، نموا بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الربع الأخير من العام انخفاضا من تقديرات سابقة بنمو 0.4 بالمئة. وأحجم وزير المالية برونو لو مير عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع لعام 2018، لكنه توقع أن تتسبب المظاهرات في خفض الناتج القومي بمقدار 0.1 نقطة مئوية. أعمال شغب أعمال شغب واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والخيول في وجه المحتجين الذين رشقوها بالمقذوفات، وأحرقوا سيارات ونهبوا متاجر، إذ قالت سلسلة متاجر برينتان التي أغلقت فرعها الرئيسي في باريس أول من أمس السبت أحد أزحم أيام العام قبيل عيد الميلاد إنها شهدت تراجعا في المبيعات بما بين 25 و30 بالمئة بسبب الاحتجاجات. اقرأ أيضا: فرنسا: اعتقال 1650 من متظاهري «السترات الصفراء» وارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية اليوم ما أدى لاتساع الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى أكبر معدل منذ مايو أيار، إذ بلغ حوالي 46 نقطة أساس في التعاملات المبكرة. وبدأت الاحتجاجات ردا على الضغوط على ميزانيات أسر الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة، لكن الحركة تطورت إلى تمرد أوسع نطاقا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليضطر في النهاية إلى إعلان إجراءات اقتصادية بهدف التهدئة. وامتد لهيب احتجاحات "السترات الصفراء"، إلى هولندا وبلجيكا، إذ شهدت كل منهما السبت الماضي حركات مماثلة، وأطلقت الشرطة البلجيكية، الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين ارتدوا سترات صفراء بالقرب من مكاتب الحكومة والبرلمان.

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