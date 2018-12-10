انت الان تتابع اغتصاب وحرق وقتل.. 6 مشاهد هزت عرش السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كان مشهد قتل محمد لطفي بمسلسل «أيوب» من أصعب المشاهد في دراما 2018، بسبب بشاعته، والكثير من الجمهور اتهم الدراما بأنها تصدر العنف، وكان هذا سبب حذف المشهد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

مشهد مقتل مهجه

«البدايات» هى أكثر ما يتحدث عنه الجميع على عكس النهايات التي غالبًا ما تكون مأساوية؛ سواء كانت نهاية علاقة بين اثنين، أو نهاية شخص كان مؤذيا وغيرها من النهايات التي دائمًا ما تأتي خارج التوقعات، والدراما لا تختلف كثيرًا عن الواقع، وخلال 2018 كانت هناك الكثير من النهايات التي أبدع فيها كتاب الدراما، بعضها كانت السعادة مصيرها، والأخرى كانت مأساوية، وخارجة عن المألوف؛ مما أدى إلى هجوم المشاهدين على صناع العمل، وهناك نهايات تم حذفها بوصفها (فجة) وكلمة السر «السوشيال ميديا»، وإليكم أبرز المشاهد التي تفاعل معها المشاهدون داخل وخارج الموسم.

اغتصاب «ريم» وكان مشهد اغتصاب «ريم» -الممثلة جومانة فؤاد- في مسلسل «ضد مجهول» من أكثر المشاهد المؤلمة، والذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف المشاهدون مع الفتاة وأمها -الفنانة غادة عبد الرازق- وتحدث الكثيرون عن الاغتصاب وضرورة معاقبة المغتصب