انت الان تتابع مراحل علاقة محمود العسيلى بحبيبته في 5 أغنيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إحتفالا بعيد ميلاد الفنان محمود العسيلي الذي يحاول التواجد دائما مع جمهوره بأغاني سينجل، نقدم 5 أغانى تصور تتطور العلاقة بين «العسيلي» وحبيبته.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

استطاع الفنان محمود العسيلي أن يجد لنفسه مكانة مميزة بين نجوم جيله المطربين، وذلك من خلال أغنياته التي تحمل روحًا مختلفة عن السائد، خاصة أنه يشارك فيها ليس فقط بالغناء، إنما بالتلحين، وأحيانا بالكلمات، «عسيلي» طرح خلال الشهور القليلة الماضية أغنيات اعتبرها جمهوره بمثابة تعبير عن مراحل العلاقات العاطفية من وجهة نظره، مرورًا بأصعب المواقف التي يعيشها الطرفان، وكشفت الأغنيات عن طريقة تعامل الرجل مع المرأة في هذه المواقف بدءًا من توفير ما ترغب فيه، وصولًا إلى أن الانفصال قرار لا يمكن الرجوع فيه.

يراضيها بـ«بعدتى ومابعدتيش» يبدأ كليب «بعدتى ومابعدتيش» بخناقة بين «عسيلى» وزوجته، التي تقرر أن تترك له المنزل ليشعر بالندم على ما فعله معها بسبب العصبية والغيرة عليها، ويقدم لها خلال الأغنية تعهدات بأن يعود كما كان وقت خطبتهما، ويقول فى كلمات الأغنية: «مش هامسك

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