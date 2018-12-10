انت الان تتابع إبراهيم حسن: «محدش يقدر يرفض الأهلي» (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤١ م
علق إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي بيراميدز، على ترشيح البعض له وشقيقه حسام حسن، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة، نافيًا وجود أي عرض رسمي بذلك، لكن الأمر سيكون شرفا كبيرا لهما. وقال حسن، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، «حسام وإبراهيم حسن من أبناء النادي الأهلي، ومن حق النادي علينا وحقنا عليه أن يحدث ذلك يومًا، ولا أريد الحديث في هذا الشأن كثيرًا حتى لا أتسبب في أي حرج لنادي بيراميدز، أو منظومة القلعة الحمراء، خاصة أنه لا توجد أي مفاوضات من قريب أو من بعيد».
وأكد الظهير الدولي السابق، أنه يحترم منظومة نادي بيراميدز، التي يعمل بها حاليًا، موضحًا أن النادي الأهلي لا يمكن بالطبع رفضه مستقبلًا، أنه شرف كبير لأي شخص وبالأخص أبناؤه. وحافظ بيراميدز على وصافة جدول ترتيب الدوري، بفوز كبير على حرس الحدود، مساء اليوم الاثنين، بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي
وأكد الظهير الدولي السابق، أنه يحترم منظومة نادي بيراميدز، التي يعمل بها حاليًا، موضحًا أن النادي الأهلي لا يمكن بالطبع رفضه مستقبلًا، أنه شرف كبير لأي شخص وبالأخص أبناؤه.
وحافظ بيراميدز على وصافة جدول ترتيب الدوري، بفوز كبير على حرس الحدود، مساء اليوم الاثنين، بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 29 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني في جدول الدوري خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.
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