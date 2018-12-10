انت الان تتابع حريق في كنيسة العائلة المقدسة بالمنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٥ م

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، بالتعاون مع أهالي قرية ديروط أم نخلة، في مركز ملوي جنوب المحافظة، مساء اليوم الإثنين، على حريق اندلع داخل كنيسة العائلة المقدسة في القرية، ونجحت في إخماده دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف أسباب الحريق، وعن إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق داخل كنيسة قرية ديروط أم نخلة في مركز ملوي.

وعلى فور ورود البلاغ، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الدفاع المدني، إلى مكان الحريق، وتبين نشوبه داخل كنيسة العائلة المقدسة المتواجدة هناك، وتحديدا دخل المضيفة الخاصة بها، ونتج عنه احتراق بعض الأثاثات، دون معرفة أسبابه حتى الآن، وقد تدخل الأهالي والجيران للسيطرة عليه، ومنع امتداده حتى وصلت قوات الحماية