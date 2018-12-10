القطط السمان.. الشليمي يطلق تلميحات خطيرة عن تبرعات مشبوهة في قطر

الخليج 365 - الكويت

أطلق المحلل الاستراتيجي الكويتي الدكتور فهد الشليمي تصريحات جديدة حول ما اسماه "القطط السمان" ووجه أسئلة مع تلميحات خطيرة عن تبرعات مشبوهة في قطر.

ونشر الشليمي تغريدات بحسابه رصدها الخليج 365 قائلاً "القطط السمان: سمعنا من بعض المسافرين الى الشقيقة قطر تواجد العديد من القطط السمان لمتابعة مشاريع خارجية وتبرعات تنطلق من الشقيقة قطر يقوم بتسهيلها بعض القطط الفرعونية الى بعض مراكز القطط في " لندن - تركيا - بلجيكا - أمريكا" ولم يتم تأكيد صحة هذا الخبر الى الان".

وأضاف "سؤال للمتابعين: ماهو اسم المنظمة الخيرية التي اغلقتها الحكومة القطرية الشقيقة بناء على تعليمات مكتب تجفيف منابع الارهاب في الولايات المتحدة".

وقال "راف الخيرية: سؤال برئ هل لديكم تعاون مع بعض المدراء العاملين حاليا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت وهل هناك تعاون مستمر مع بعض الاشخاص بالشؤون الخاصة بالعمل الخيري وهل هناك زيارات قام بها بعض المدراء وجزاكم الله خيرا".