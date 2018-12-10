الخليج 365 - الكويت
أطلق المحلل الاستراتيجي الكويتي الدكتور فهد الشليمي تصريحات جديدة حول ما اسماه "القطط السمان" ووجه أسئلة مع تلميحات خطيرة عن تبرعات مشبوهة في قطر.
ونشر الشليمي تغريدات بحسابه رصدها الخليج 365 قائلاً "القطط السمان: سمعنا من بعض المسافرين الى الشقيقة قطر تواجد العديد من القطط السمان لمتابعة مشاريع خارجية وتبرعات تنطلق من الشقيقة قطر يقوم بتسهيلها بعض القطط الفرعونية الى بعض مراكز القطط في " لندن - تركيا - بلجيكا - أمريكا" ولم يتم تأكيد صحة هذا الخبر الى الان".
وأضاف "سؤال للمتابعين: ماهو اسم المنظمة الخيرية التي اغلقتها الحكومة القطرية الشقيقة بناء على تعليمات مكتب تجفيف منابع الارهاب في الولايات المتحدة".
وقال "راف الخيرية: سؤال برئ هل لديكم تعاون مع بعض المدراء العاملين حاليا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت وهل هناك تعاون مستمر مع بعض الاشخاص بالشؤون الخاصة بالعمل الخيري وهل هناك زيارات قام بها بعض المدراء وجزاكم الله خيرا".
شكرا لقرائتكم خبر عن القطط السمان.. الشليمي يطلق تلميحات خطيرة عن تبرعات مشبوهة في قطر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .