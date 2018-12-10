شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن البرلمان تطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وزارة التضامن بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على اللجنة وذلك للوقوف على المقصد التشريعى فى المواد القانونية وهل تم تطبيقه كما استهدفته اللجنة.

وشدد القصبى، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة التضامن، على ضرورة موافاة اللجنة بمذكرة رسمية كتابة حول توقيت صدور اللائحة بشكلها النهائى، لافتا إلى أن هناك معاناة حقيقية بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدا على أن البرلمان يقر القوانين بعد دراستها بشكل دقيق ودراسة متآنية ودائما ما تمس الجمهور ومنها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وصندوق رعاية الشهداء، مشيرا إلى عقد لقاءات مكثفة مع وزارة المالية وكافة الوزارات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك العديد من طلبات الإحاطة بشأن تاخر اللائحة التنفيذية، مطالبا بعرضها حال الانتهاء منها على اللجنة للوقوف عليها.

كما أكد سيد شعراوى ممثل وزارة العدل، أن اللوائح التنفيذية تستغرق وقتا طويلا بسبب التنسيق الكامل مع كافة الجهات لتطبيق القانون على أرض الواقع، بالإضافة لتدريب الموظفين والعاملين المعنيين بتفعيل القانون ايضا، وتجهيز المبانى فيما يخص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت سمية الألفى، ممثلة وزارة التضامن، أن تأخير اللائحة التنفيذية يأتى فى إطار الترتيب والتنسيق مع كافة الجهات، معلنه ان الائحة حاليا فى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.