انت الان تتابع ضبط عامل انهال على زوجته بـ«السكين»: معملتش الأكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٠ م

بعد زواج إستمر بينهم لأكثر من 5 أعوام، أقدم عامل فى العقد الرابع من العمر على محاولة إنهاء حياة زوجته بمدينة كوم امبو شمال أسوان، لرفضها إعداد العشاء له، حيث فاجأها بتوجيه طعنات نافذة لها من سكين إستله من المطبخ، لتسقط وسط بركة من الدماء بين الحياة والموت، حيث تم نقلها على الفور إلى مستشفى كوم أمبو المركزى فى محاولة لإنقاذ حياتها، ألقى القبض على الزوج المتهم، والذى تم اقتياده إلى قسم شرطة كوم أمبو للتحقيق فى الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت البداية فى بلاغا تلقاه مأمور مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، يفيد بإخطار تلقاه من الأهالى بالعثور على ربة منزل داخل مسكنها فى حالة خطرة نتيجة تلقيها طعنات فى منطقة البطن والصدر، وأنهم سمعوا مشاجرة بينها وبين زوجها قبل دقائق من إرتكاب جريمة القتل. على الفور، انتقلت قوة من مباحث كوم أمبو إلى المنزل محل