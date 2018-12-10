انت الان تتابع تصادم 3 سيارات في مدخل العاشر.. سقوط قتيل و5 مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٠ م

تسبب تسرع أحد السائقين في سلك طريقٍ عكسي بدلًا من الانتظام والالتزام بتعليمات المرور في كارثة كادت تودي بحياة عدد من الأشخاص بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان» الصحراوي؛ حيث اصطدمت سيارته بسيارتين إحداهما «ميكروباص» أجرة، والأخرى نصف نقل «دبابة»، ما تسبب في مصرع سائق «البيجو» وإصابة 5 آخرين، من مستقلي السيارتين، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، ليتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات القريبة مُضرجين في دمائهم، وجارٍ محاولة إسعافهم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بتصادم 3 سيارات أمام شركة الكهرباء بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان» بدائرة القسم. وتبين تصادم سيارتين، إحداها نصف نقل، والأخرى «ميكروباص» أجرة،