ماكرون يرفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ م
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، مجموعة إجراءات مالية واجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود، في محاولة لاحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح البلاد مؤخرا. الرئيس الفرنسي قال في في خطاب موجه للشعب الفرنسي، إن "العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدره 100 يورو"، إضافة إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من ألفي يورو". ووعد الرئيس الفرنسي بإجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي "حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة".
وأقر ماكرون بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، لكنه قال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا"موضحا انا بلاده "تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية". وجاء خطاب ماكرون بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة في فرنسا، عقب اعتزام الحكومة زيادة الضريبة المفروضة على المحروقات. وأضاف أنه منذ 40 سنة كان هناك
وأقر ماكرون بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، لكنه قال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا"موضحا انا بلاده "تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية".
وجاء خطاب ماكرون بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة في فرنسا، عقب اعتزام الحكومة زيادة الضريبة المفروضة على المحروقات.
وأضاف أنه منذ 40 سنة كان هناك إجراءات معينة بشأن الضرائب على الأغنياء، وتابع: "هذه الضريبة قُلصت لمن يستثمرون بشكل كبير في الدولة".
واختتم: "اليوم نحن مع مشروعنا المشترك وعلينا أن نجدده والحوار الوطني سيكون موسعا ويجب علينا أن نتحمل كل مسئولياتنا".
وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتيلين وجرحى واعتقال المئات، وتراجعت الحكومة مؤخرا عن الزيادة الضريبية لكن الخطوة لم تنجح في احتواء الغضب وعاد المتظاهرون إلى الشارع.
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