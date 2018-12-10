انت الان تتابع كيف وصل أفشة لمباراته الـ100 في الدوري المصري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٨ م

احتفل محمد مجدي أفشة، لاعب وسط نادي بيراميدز، بمباراته رقم 100 في بطولتي الدوري، وكأس مصر، خلال مواجهة فريقه أمام حرس الحدود، مساء اليوم، حيث قام برفع قميص يحمل الرقم 100 عقب تسجيله الهدف الأول لبيراميدز من ركلة حرة في الدقيقة 27 سددها بطريقة رائعة داخل شباك الفريق السكندري. أفشة انتقل إلى بيراميدز، في الصيف الماضي، قادمًا من إنبي، وتعتبر مباراة حرس الحدود هي الـ90 له في بطولة الدوري الممتاز، بواقع 61 مباراة خاضها مع الفريق البترولي، و12 مباراة بقميص بيراميدز، إلى جانب 17 مباراة مع الرجاء الذي لعب له معارًا من إنبي في موسم 2014-2015.

وفي بطولة كأس مصر لعب مجدي أفشة 10 مباريات مع الفرق الثلاثة، بواقع 8 مباريات مع إنبي، ومباراة مع الرجاء، ومثلها مع بيراميدز. مباراة حرس الحدود شهدت أيضًا ارتفاعًا في السجل التهديفي لأفشة، حيث وصل للهدف رقم 16، بواقع 10 أهداف بقميص إنبي، وهدفين مع الرجاء، و4 أهداف مع بيراميدز. وحافظ بيراميدز على