انت الان تتابع بيراميدز يتخطى الحرس ويواصل مطاردة الزمالك في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٨ م
حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز. تقدم بيراميدز في الدقيقة 27 عن طريق محمد مجدي "أفشة" من ركلة حرة مباشرة وأضاف نبيل دونجا الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 59 من تسديدة قوية من الناحية اليمني وعزز محمد فاروق تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 73 من تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء الحدود، وأحرز أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.
وشهد اللقاء إهدار مصطفى جمال لاعب حرس الحدود ركلة جزاء احتسب لفريقه في الدقيقة 39، حيث نجح أحمد الشناوي حارس مؤرمى بيراميدز في التصدي لها لتصطدم بالقائم وترتد إلى داخل الملعب. واحتفل محمد مجدي "أفشة"، لاعب بيراميدز بخوض مباراته رقم 100 في بطولتي الدوري الممتاز، وكأس مصر، حيث قام برفع قميص يحمل الرقم
وشهد اللقاء إهدار مصطفى جمال لاعب حرس الحدود ركلة جزاء احتسب لفريقه في الدقيقة 39، حيث نجح أحمد الشناوي حارس مؤرمى بيراميدز في التصدي لها لتصطدم بالقائم وترتد إلى داخل الملعب.
واحتفل محمد مجدي "أفشة"، لاعب بيراميدز بخوض مباراته رقم 100 في بطولتي الدوري الممتاز، وكأس مصر، حيث قام برفع قميص يحمل الرقم 100 عقب تسجيله الهدف الأول لبيراميدز من ركلة حرة في الدقيقة 27 سددها بطريقة رائعة داخل شباك الفريق السكندري.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 29 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني في جدول الدوري خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.
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