بيراميدز يتخطى الحرس ويواصل مطاردة الزمالك في الدوري

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٨ م

حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز. تقدم بيراميدز في الدقيقة 27 عن طريق محمد مجدي "أفشة" من ركلة حرة مباشرة وأضاف نبيل دونجا الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 59 من تسديدة قوية من الناحية اليمني وعزز محمد فاروق تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 73 من تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء الحدود، وأحرز أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

وشهد اللقاء إهدار مصطفى جمال لاعب حرس الحدود ركلة جزاء احتسب لفريقه في الدقيقة 39، حيث نجح أحمد الشناوي حارس مؤرمى بيراميدز في التصدي لها لتصطدم بالقائم وترتد إلى داخل الملعب. واحتفل محمد مجدي "أفشة"، لاعب بيراميدز بخوض مباراته رقم 100 في بطولتي الدوري الممتاز، وكأس مصر، حيث قام برفع قميص يحمل الرقم