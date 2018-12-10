انت الان تتابع «القادرية» الجزائرية: نجفّف منابع التطرف بـ«التصوف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:باهر القاضي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

الطريقة القادرية بالجزائر

أكد الشيخ الحسن حسانى إبراهيم القادرى، شيخ المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، أن الطريقة القادرية تهتم بكل ما يزيد الجزائر وحدة وتماسكا لذلك تحرص على تنظيم الملتقيات و المؤتمرات الوطنية والدولية للتشاور و التعارف و التعاون وإيجاد الحلول المناسبة لتجفيف منابع التطرف الفكري الذي يهدد أمن واستقرار الأوطان. وتعد الطريقة القادرية بالجزائر، إحدى الطرق الصوفية الكبرى ليس بالجزائر فحسب، بل فى ربوع العالم العربى والإسلامى، وخرج من رحمها عشرات الطرق الكبرى.

وأضاف شيخ عموم إفريقيا في تصريحات لـ"التحرير": "للطريقة القادرية بالجزائر اهتمام كبير بالزوايا التي تنتشر في معظم ولايات الوطن والتي يدرس فيها القرآن الكريم والفقه المالكي والعقيدة الأشعرية وجانبا من السلوك الروحي"، مؤكدا أن الطريقة القادرية تبذل جهوداً جبارة في الحفاظ على سير قطار الدعوة والإرشاد بالجزائر