«رقص بيونسيه».. 6 مفاجآت من النجوم للمعجبين

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قدم عدد من المطربين مفاجآت كثيرة لجمهورهم هذا العام، نوعا من التقدير لهم وإعطائهم الإحساس بأهميتهم.. خاصة أن حب الجمهور من أهم الأشياء لدى كل فنان

حب الجمهور هو رأسمال المشاهير، ولذلك نرى كثيرا منهم يداومون على شكر معجبيهم، لأنهم السبب الأول في تحقيقهم هذه الشعبية ووصولهم إلى هذا القدر من النجاح، بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى تجهيز مفاجآت خاصة من المشاهير للتعبير عن امتنانهم للجمهور، وإشعارهم أن هذا الحب متبادل، فمن جهة تزيد هذه المبادرات الرقيقة من قوة العلاقة بين الجمهور والفنان، ومن جهة أخرى تزيد من شعبيته حتى بين هؤلاء الذين لا يعرفونه، وموقع A Plus يستعرض 7 مشاهير فاجؤوا جمهورهم وأدخلوا السرور على قلبهم.

1- جيمي فالون ودواين جونسونرغم مظهر الممثل الأمريكي والمصارع المعتزل دواين جونسون الجدي فإنه في الحقيقة مختلف تمامًا عما يبدو عليه، فمؤخرًا بدأ في تقديم كثير من الأدوار الكوميدية، مثل Jumanji: Welcome to the Jungle وفيلم الأنيميشن Moana، إذ أعار صوته لشخصية ماوي، وباتت موهبته الكوميدية واضحة يسعى الجمهور وراء مشاهدتها، فضلًا عن كونه ممثل أكشن من العيار الثقيل، لذلك عندما قرر أن يقدم مفاجأة لمعجبيه من خلال برنامج جيمي فالون كان الأثر قويًا على جمهوره، إذ تنكر الممثل في زي كارتوني يمثل شخصيته والتقط صورا مع المعجبين دون أن يشعروا ليفاجئهم بعد ذلك أنه The Rock الحقيقي.



3- سبايس جيرلزكثير من المعجبين لا تتسنى لهم فرصة التعبير عن حبهم للفنانين الذين أثروا في حياتهم، لكن قلة من معجبي فريق Spice Girls أتيحت لهم الفرصة أخيرًا للتعبير عن حبهم وامتنانهم للفرقة، من خلال بث حي عبر قناة "بازفيد" في يوتيوب، ليتفاجأ هؤلاء المعجبون بعدها أن إحدى أعضاء الفريق إيما بونتون تستمع إلى رسائل إعجابهم من وراء ستار، وسوف تظهر لتفاجئهم بعد انتهاء التسجيل، وسط صرخات الفرحة من المعجبين.4- إد شيرانالمذيعة الأمريكية إيلين ديجينريس من أكثر الناس حبًا للمفاجآت، لذلك لا تنفك عن إثارة ذهول معجبيها وضيوفها بشكل يومي، لكن واحدا من أهم اللحظات في برنامجها هذا العام هي إدخالها السرور على قلب طفل صغير وعائلته بأكملها مرتين، إحداهما عندما استضافته في البرنامج وبدأ يغني لمطربه المفضل إد شيران، بينما الأخير يقف وراءه منتظرًا انتهاءه من أدائه الغنائي المليء بالشغف، كي يفاجئ الطفل الصغير الذي بدا خجولًا مندهشًا من ظهور "شيران"، أما المفاجأة الثانية فكانت هدية عيد ميلاده من إيلين، وهي رحلة إلى إنجلترا لمشاهدة فريقه المفضل مانشستر ليج في



5- بيونسيهتخيل أن تتعلم أحدث رقصات بيونسيه وتحفظها ثم يتاح لك فرصة أن ترقصها جنبًا إلى جنب مع بيونسيه، قد يبدو بالنسبة لكِ حلما لا يصدق، لكن بالنسبة لطالبات مدرسة Don Pedro Albizu Campos تحول الحلم إلى حقيقة لمدة 4 دقائق خلال رقصهن على أغنية بيونسيه في استراحة المدرسة فاجأتهن المغنية بحضورها للرقص معهن، في مفاجأة سارة وشاركنها الرقص بدهشة.



