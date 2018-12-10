انت الان تتابع مدرب برشلونة يتحدث عن أزمات ديمبلي وقوة هاري كين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بدأ مسلسل ديمبلي مرة أخرى، إنه ليس وضعًا جديدًا، وسنحاول حل الأمور داخليًا، هو لاعب لديه الكثير من الموهبة، ونريد مساعدته، لأنه يمنحنا الكثير على أرض الملعب

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه يسعى لتحقيق الانتصار، غدًا الثلاثاء، أمام توتنهام الإنجليزي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الإثنين: "نتوقع مباراة صعبة ومُعقدة، على المستوى الفني وكذلك البدني، وتأهل توتنهام على المحك، ما نريده هو الفوز فنحن نحترم المنافسة، فهي مباراة بدوري الأبطال، وإنتر ميلان أيضًا على المحك، ونريد الحفاظ على سجلنا خاليًا من الهزائم في تلك البطولة".

وعن الأرجنتيني بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، قال فالفيردي: "بوكيتينو يمتلك خطًا تصاعديًا مع الفرق التي دربها: إسبانيول وساوثهامبتون وتوتنهام، ومن المُعتاد بالنسبة له أن يتواجد ضمن الأوائل في البريمييرليج، وذلك بفضل عمله الجيد، حيث يسعى للتتويج بالدوري الإنجليزي". وواصل: "توتنهام سيلعب ضدنا بتشكيلته

وعن الأرجنتيني بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، قال فالفيردي: "بوكيتينو يمتلك خطًا تصاعديًا مع الفرق التي دربها: إسبانيول وساوثهامبتون وتوتنهام، ومن المُعتاد بالنسبة له أن يتواجد ضمن الأوائل في البريمييرليج، وذلك بفضل عمله الجيد، حيث يسعى للتتويج بالدوري الإنجليزي". وواصل: "توتنهام سيلعب ضدنا بتشكيلته المعتادة، وربما يغيب الثنائي إيركسن وديلي آلي، وآمل أن يلعبا غدًا". وتحدث مدرب برشلونة عن المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام: "هو لاعب من الطراز العالمي، ويؤدي بشكل جيد وحيوي، ولا يمكن ترك مسافة متر واحد فقط أمامه فهو دائما يصنع الفارق". ويتصارع توتنهام، مع إنتر ميلان الذي سيواجه غدًا أيضًا آيندهوفن الهولندي، على بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، حيث يتساويان في رصيد 7 نقاط. وعن أزمة تأخر الفرنسي عثمان ديمبلي عن موعد التدريبات، أوضح: "بدأ مسلسل ديمبلي مرة أخرى، إنه ليس وضعًا جديدًا، وسنحاول حل الأمور داخليًا، هو لاعب لديه الكثير من الموهبة، ونريد مساعدته، لأنه يمنحنا الكثير على أرض الملعب". وتابع: "رغم ذلك هناك أيضًا العديد من اللاعبين، الذين يقدمون الكثير، ويجب الالتزام بالقواعد هنا، وأنا لدي الكثير من الخبرة، وحدثت معي مثل تلك الأمور، ولكن ليس كثيرًا". وعن مستوى كوتينيو، قال: "هو لاعب مهم بالنسبة لنا، وشارك في النصف الثاني من المباراة الماضية، ونريد دعمه لأنه لاعب يُفيدنا كثيرا". وحول إمكانية منح بعض اللاعبين راحة والدفع بلاعبين آخرين في مباراة غدا، أجاب فالفيردي: "بالتأكيد سيكون هناك بعض التغييرات، وسنمنح بعض اللاعبين الراحة ولويس سواريز لن يشارك لأن لديه مشاكل بدنية، ولا يستطيع لعب مباراتين خلال 3 أيام". وأردف: "الشيء المهم هو أن من سيشاركون سيبذلون أقصى ما لديهم من جهد، فنحن سنواجه منافسًا سيلعب بكل قوته، وسنبحث عن أنفسنا ونحاول الانتصار، لأن الخصم صعب والمنافسة مهمة جدًا". وعن موقف آرثر ميلو من المشاركة في لقاء توتنهام، قال فالفيردي: "نأمل أن يشارك في المباراة، فهو كان جيدًا قبل مباراة إسبانيول، لكن قررت عدم ضمه لأنني كنت أتوقع مباراة صعبة". كان آرثر قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، لكنه تعافى منها قبل مواجهة إسبانيول، إلا أن فالفيردي استبعده من قائمة المباراة، وهو ما أصاب اللاعب بصدمة شديدة وفقا لتقارير صحفية إسبانية. وعن إمكانية مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، علق مدرب برشلونة قائلًا: "أحب أن نتواجد في النهائي، بغض النظر عن الخصم، لكن لا يزال الطريق طويلا أمامنا". كان برشلونة قد حسم تأهله للدور القادم في دوري الأبطال، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما يأتي توتنهام في الوصافة برصيد 7 نقاط، ويطمح للفوز أملا في حسم بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، حيث يتصارع الفريق الإنجليزي مع إنتر ميلان الذي سيواجه غدا أيضا آيندهوفن الهولندي، على بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة حيث يتساويان في رصيد 7 نقاط.

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