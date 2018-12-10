الان تتابع ماكرون يخضع للسترات الصفراء.. ولكن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لم يجد أمامه لإيقاف الاحتجاجات التي عمت أرجاء العاصمة الفرنسية وامتدت إلى مدن أخرى، وصلت مطالبتها إلى تنحيه عن سدة الحكم، سوى الرضوخ لمطالب حركة السترات الصفراء.

موجة الاحتجاجات التي وصلت إلى أوج اشتعالها في العاصمة الفرنسية السبت الماضي، وتخللتها أعمال عنف، واعتقالات وصلت إلى ما يزيد عن 1500 شخص، وضعت ماكرون أمام خيارين أحلاهما مر، إما الرضوخ لمطالب السترات الصفراء وتغيير سياسته الاقتصادية التي يستهدف تنفيذها منذ وصوله إلى سدة الحكم في البلاد، أو الدخول في نفق مظلم ربما تكون نقطة الضوء في آخره تبشر برحيله.

اختار ماكرون عدم الوقوف في وجه العاصفة الغاضبة من غلاء مستوى المعيشة، وفضل الاحتفاظ بالكرسي أكثر من أي وقت مضى، في إشارة وفق محللين سياسيين إلى تفويت الفرصة لأياد ارتبطت بواشنطن ولندن لحقت بها اتهامات حكومته لتأجيج المظاهرات في البلاد.

في كلمة له ربما خالفت التوقعات، بعدما أصر ماكرون سابقا على الوقوف في وجه من أسامهم المخربين، قال إن هناك استياء وثمة غضب شعبي، ولكن حينما ينطلق العنف تتوقف الحرية.

وأضاف ماكرون في كلمة له: “أربعون عاما من عدم الارتياح سادت وسط فئات عدة، و نتحمل المسؤولية خلال عام ونصف لم نقدم خلالها حلولا”.

و في محاولة جديدة لامتصاص غضب الشارع الفرنسي، قال ماكرون: “سنعمل على زيادة الرواتب اعتبارا من مطلع العام المقبل، و لا ضرائب على العمل الإضافي في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “يجب أن نتوحد ونواجه كل القضايا المهمة، مردفاً: “لا بد أن نستمع بشكل أفضل لكل التيارات المختلفة.. علينا القيام بإصلاح الدولة من أجل الإنصاف والعدالة”.

وتابع ماكرون، أنه على أصحاب العمل أن يدفعوا علاوة نهاية العام للعاملين لديهم، وتابع: “هذه العلاوة لن تتعرض لأى ضرائب”، مطالبا الحكومة والبرلمان القيام بما هو ضرورى لمواجهة المشكلات التى تواجه الفرنسيين.

وأضاف أنه ملتزم بالوعود التى قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، متابعا: نريد أن نبنى فرنسا وأن يعيش الشباب أحرارا.. نريد وطنا نعيش فيها بكرامة.. نريد أن نبنى فرنسا الاستحقاق والعمل”، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحسن ملموس فى حياة الفرنسيين، وسنعمل على زيادة الرواتب اعتباراً من العام المقبل.. ولا ضرائب على العمل الإضافى فى الفترة المقبلة”.

وأكد الرئيس الفرنسى ضرورة الاتفاق والتصالح مع الهوية الفرنسية العميقة وتناول ملف الهجرة.

وذكر خلال كلمة له، أن التغييرات العميقة تحتاج للتفكير عميق وتفرض خطابا عميقا لا سابق له، وهذا الحوار يجب أن يجرى فى كل المؤسسات الفرنسية.

وأوضح أنه سيقوم بعملية التنسيق وسيستقبل كل الآراء، وهذا الحوار يجب أن يجرى فى الميدان على الأرض ومن الطبيعى أن يقوم المواطنون بذلك، لافتًا إلى أنه سيستقبل رؤساء البلديات الفرنسية فى كل لإعادة وضع أساس وعقد جديد لفرنسا.

وواصل: “فرنسا فى لحظات تاريخية ومن خلال الحوار والالتزام سننجح، وسأعود للحديث إليكم، وأعطيكم النتائج وهمى وصراعى الأول من أجلكم ومعركتى الأساسية من أجل فرنسا”.

تلويح ماكرون بكلمة الحوار أكثر من مرة مغازلة سياسية إلى أصحاب السترات الصفراء، بالجلوس على طاولة مفاوضات، قبل أن يقدم الرئيس الفرنسي حسن نيته بحدثيه السابق والتراجع عن قراراته السابقة بزيادة الضريبة على مواد الوقود، في انتظار إلى ما تسفر عنه الأحداث الأتية وردة فعل طرف الاحتجاجات، وفي الوقت نفسه رمى الرئيس الفرنسي أرضية سياسية وضوء أخضر للتعامل الأمني مع المظاهرات بتأكيده “ولكن حينما ينطلق العنف تتوقف الحرية”.