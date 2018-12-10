الان تتابع قرقاش: من المهم في مشاورات السويد بشأن اليمن ألا تتم شرعنة دولة المليشيات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي، أنور قرقاش، إنه من المهم في مشاورات السويد بشأن اليمن ألا تتم شرعنة دولة المليشيات أو تشريع المليشيات ضمن الدولة.

وأضاف قرقاش، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “في التجارب العربية أجراس إنذار واضحة، ومن الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته ومنها القرار ٢٢١٦، التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوض”.

من جانبها، أكدت رنا غانم، عضو في وفد الحكومة اليمنية في محادثات السويد، أن ميليشيات الحوثي ما زالت غير جادة في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع في اليمن.

ودخلت محادثات اليمن السياسية في السويد في التفاصيل الدقيقة، لتظهر حجم الهوة مع تمسك وفد ميليشيات الحوثي بشروطه السابقة. الخلافات تركزت حول مدينة الحديدة الساحلية ومطار صنعاء والحل السياسي والفترة الانتقالية والأسرى.

من جانبه، رفض وزير الخارجية اليمني خالد اليماني طرح الحوثيين بأن تكون الحديدة محايدة، وقال لابد من عودتها للسيادة اليمنية، مشيراً أن الحكومة يمكن أن تقبل تنسيقاً إدراياً للأمم المتحدة في الميناء.

تصريحات وزير الخارجية اليمني جاءت بعد ساعات من طرح وفد التفاوض الحوثي شروطه بأن تبقى مدينة الحديدة منطقة محايدة.

طروحات ميليشيات الحوثي تضمنت كذلك: أن تشمل الحكومة الانتقالية كل الأحزاب السياسية اليمنية، وأن يتضمن الحل السياسي فترة انتقالية لها إطار زمني محدد، والإفراج عن الأسرى ما زال قيد النقاش في محادثات السويد

نقطة خلافية أخرى تتعلق بتعز التي تحاصرها مليشات الحوثي، وطالبت لجنة العمل حول تعز برفع الحصار عن المدينة.

تلك الخلافات تتطلب من المبعوث الأممي مارتن غريفيثس جهوداً مضاعفة لتضيق اتساع الهوة بين طرفي التفاوض.