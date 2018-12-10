ماكرون: لا أنكر وجود غضب شعبي لكنه لا يبرر مهاجمة الشرطة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم ، إنه لا يوجد غضب يبرر مهاجمة الشرطة والمتاجر والميادين العامة.
وأضاف ماكرون خلال خطاب متلفز موجها حديثه للشعب للفرنسي، أن السلام والنظام الجمهوري يجب أن يسود.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه لا ينسى أن هناك غضبا وسخطا شعبيا يدعمه العديد من المواطنين الفرنسيين، مشيرا إلى أنه يتحمل نصيبه من المسئولية.
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