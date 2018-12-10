شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان": بروتوكول لتوزيع 100 ألف رأس ماشية على الشباب بفائدة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان اليوم، الجهود التى تقوم بها الوزارة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، فى اجتماع لها برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبدوره، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على إصدار توصية، بتوقيع بروتوكول بين هيئة الإصلاح الزراعى وجهاز تنمية المشروعات لتوزيع 100 ألف رأس ماشية على الشباب المنتفعين من الإصلاح الزراعى، على أن يدفع الشاب 25% من قيمتها، وجهاز تنمية المشروعات سيقوم بتمويل باقى القيمة بفائدة 5%.

وتابع رئيس اللجنة: "هنعمل مرحلتين، المرحلة الأولى، مراكز ثابتة فى جمعيات الإصلاح الزراعى على مستوى المحافظات، ستوفر حوالى 2000 فرصة عمل، والمرحلة الثانية هنعمل عربيات متنقلة كمنافذ متحركة ستوفر 2000 فرصة عمل، واللجنة أصدرت توصية لعمل هذا البروتوكول، بشروط الإعلان فى هيئة الإصلاح الزراعى وجهاز تنمية المشروعات، وفى الصحف القومية".