ماكرون يعلن رفع الحد الأدنى للأجور بدءا من يناير المقبل

كتبت: سارة سرحان أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو (113 دولار) بدءا من الشهر المقبل يناير 2019. وقال ماكرون في خطاب مذاع تليفزيونيا، في محاولة لإنهاء احتجاجات "السترة الصفراء" التي هزت البلاد، إن الشركات لن تضطر لدفع فاتورة الزيادة.

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