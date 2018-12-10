أكبر انخفاض للجنيه الإسترليني خلال 20 شهرا قبل التصويت على اتفاقية بريكسيت

كتبت: سارة سرحان

انخفض الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى له خلال 20 شهرا مقابل اليورو، اليوم الاثنين، في انتظار التصويت في البرلمان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويشير آخر استطلاع للرأي إلى أنه من غير المحتمل أن تحصل رئيسة الوزراء على أصوات كافية لتمرير اقتراحها من خلال البرلمان. ومع اقتراب الموعد النهائي في 28 مارس 2019، فإن نقطة الضوء الوحيدة التي يتشبث بها المستثمرون في هذه المرحلة هي احتمال أن تقرر بريطانيا من جانب واحد إلغاء قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ففي وقت سابق من اليوم، أكدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن الحكومة البريطانية لديها هذا الحق.

ويقول المحللون إن مصير الجنيه على المدى القريب سيعتمد على كيفية تأثير تيريزا ماي في التصويت. ومن المرجح أن تؤدي الهزيمة القريبة، بأقل من 50 صوتًا، إلى ارتفاع معدل تذبذب حركة الجنيه. وفي الوقت نفسه، فإن الهزيمة البرلمانية بـ 100 صوت أو أكثر ستؤدي إلى انخفاض الجنيه، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد شك في أذهان المحللين والاقتصاديين في أن رئيسة الوزراء ستفشل في هذه المهمة.