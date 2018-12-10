بوتين وميركل يبحثان هاتفيا حادث مضيق كيرتش والأزمة السورية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنيغلا ميركل الحادث في مضيق كيرتش والأمن الاستراتيجي والملف السوري.
ولفت الكرملين إلى أنه "تم التعبير عن الاهتمام المشترك بعدم السماح بتصعيد التوتر في مياه بحر آزوف والبحر الأسود، وتسوية المشاكل التي أسفرت عنها الأعمال الاستفزازية للسلطات الأوكرانية".
وتبادل الجانبان الآراء حول الوضع في مجال الأمن الاستراتيجي نظرا لنوايا الإدارة الأمريكية للخروج من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.
كما تطرق بوتين وميركل إلى الأزمة السورية، وأكدا على أولوية مهام الحوار الوطني السوري وتشكيل اللجنة الدستورية.
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