متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: لن نعيد التفاوض على اتفاق "بريكست"

أكدت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي مينا أندريفا، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن "الاتحاد لن يعيد التفاوض مع بريطانيا بشأن اتفاق خروجها من الاتحاد بريكست".
ولفتت أندريفا إلى أن "هناك اتفاق صادق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي في 25 تشرين الثاني الماضي، وكما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، فإن هذا أفضل اتفاق ممكن، ولن تجرى مفاوضات من أجل اتفاق جديد".
وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد أعلنت، في كلمة إلى البرلمان، عن تأجيل التصويت على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي كان مقررا غدا الثلاثاء.
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