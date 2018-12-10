متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: لن نعيد التفاوض على اتفاق "بريكست"

أكدت المتحدثة باسم مفوضية ​الاتحاد الأوروبي​ مينا أندريفا، خلال مؤتمر صحفي في ​بروكسل​، أن "الاتحاد لن يعيد التفاوض مع ​بريطانيا​ بشأن اتفاق خروجها من الاتحاد ​بريكست​".

ولفتت أندريفا إلى أن "هناك اتفاق صادق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي في 25 تشرين الثاني الماضي، وكما قال رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​، فإن هذا أفضل اتفاق ممكن، ولن تجرى مفاوضات من أجل اتفاق جديد".

وكانت ​رئيسة وزراء بريطانيا​ ​تيريزا ماي​ قد أعلنت، في كلمة إلى البرلمان، عن تأجيل التصويت على اتفاق انسحاب ​المملكة المتحدة​ من الاتحاد الأوروبي والذي كان مقررا غدا الثلاثاء.