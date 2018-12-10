الفالح ونظيره الأميركي ناقشا أوضاع سوق النفط والتعاون في مجال الطاقة

لفت وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، إلى "أنّني سعدت في الظهران بلقاء وزير الطاقة الأميركي ​ريك بيري​"، مبيّنًا "أنّنا ناقشنا أوضاع السوق البترولية، وحرص ​السعودية​ الدائم على استقرار الأسواق".

ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي إلى "أنّنا تناولنا أيضًا جهود السعودية لتطوير تقنيات تقليل انبعاثات الكربون وكفاءة استهلاك الطاقة، وفرص التعاون في المجال التقني بين البلدين".

يُذكر أنّ "دول منظمة "أوبك" و10 دول أخرى منتجة للنفط بينها ​روسيا​، كانت قد وافقت الجمعة الماضي على خفض الإنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميًّا اعتبارا من كانون الثاني المقبل، في محاولة لعكس الانخفاض الأخير في الأسعار.