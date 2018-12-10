سالفيني: ماكرون كان "صنيعة مختبر" اختُرع لمنع أي التغيير في الأفق

رأى نائب رئيس الوزراء الإيطالي ​ماتيو سالفيني​ أنّ أزمة "السترات الصفراء" تظهر أنّ الفرنسيين أدركوا أنّ رئيسهم ​إيمانويل ماكرون​ كان "صنيعة مختبر" تمّ اختراعه لمنع التغيير الوحيد الّذي كان يرتسم في الأفق".

ولفت خلال لقاء مع الصحافيين الأجانب في روما إلى "أنّني أذكر أنّه قبل بضعة أشهر فقط، كان ماكرون بطل ​أوروبا​ الجديدة بالنسبة إلى اليسار الإيطالي برمّته. كان العبقري الجديد لأوروبا، المنقذ الجديد، ولكنّهم أخطأوا مجدّدًا"، منوّهًا إلى "أنّني أفهم جيّدًا الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الّتي تقف وراء الحركة الإحتجاجية".

لكنّه ركّز على أنّه "حين تُرشق قوات الأمن بزجاجات حارقة، أقف الى جانب قوات الأمن".