وزير دفاع فنزويلا يعلن عن مناورات مشتركة مع القوات الجوية الروسية

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن القوات الجوية الروسية والفنزويلية ستجري ​مناورات​ عسكرية مشتركة لضمان الدفاع عن فنزويللا، واكّد لوبيز خلال استقباله وفدا يضم نحو مئة طيار روسي وصلوا الى ​كراكاس​ في طائرات عسكرية عدة ان "نقول للشعب الفنزويلي والعالم بأسره إننا، كما نتعاون في مجالات تنمية مختلفة من اجل الشعبين الفنزويلي والروسي، نستعد أيضا للدفاع عن ​فنزويلا​".

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