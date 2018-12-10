الامن العام في عكار اقفل محلا مخالفا لاعداد المعجنات

اقفلت دورية من ​الامن العام​ - عكار بالشمع الاحمر، محلا لاعداد المعجنات (ولا اطيب) عند مفترق ​بلدة كوشا​ الذي يديره سوري بشكل مخالف للقانون . واحيل صاحب المحل الى ​القضاء​ المختص .

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