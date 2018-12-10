الفرزلي: الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية لأن الوحدة غائبة عنها

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ "أنني ألتزم بمجلس النواب الذي أنتمي إليه وبرئيسه ​نبيه بري​"، مشيراً إلى "أنني ابن الثقافة البرلمانية وهي أن رئيس ​الحكومة​ يريد أن يشكل حكومته، وهناك كتلة هي كتلة "الوفاء للمقاومة" تطالب بالمشاركة بشرط تمثيل حلفائها، فإذا لم يستطع رئيس الحكومة المكلف تنفيذ هذا الطلب عليه أن يدفع ثمن ذلك".

وطالب الفرزلي، خلال حديث تلفزيوني، "زعماء البلد باعتماد حكومة الأكثرية والأقلية لأنها هي التي تحمي البلد وتستطيع المساءلة والمحاسبة وتسمح للحكومات بالعمل على تنفيذ المشاريع الرئيسية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نفعل عمل المؤسسات وفق عمل النظام البرلماني الديمقراطي".

واعتبر أن "البرلمانات وجدت ليكون فيها معارضة وتسحب التوتر من الشارع"، موضحاً "أنني لم أسمع بالتخريف الذي يحصل اليوم بكل تاريخي البرلماني في ​لبنان​".

وشددّ الفرزلي على "أنني أتمنى الخير لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وأقولها من صميم القلب أننا نتمى الحكومة اليوم قبل الغد، لكن هذه الحكومات ليست حكومات الوحدة الوطنية لأن الوحدة الوطنية غائبة عنها قبل تشكيلها".

ورأى نائب رئيس مجلس النواب "أنني مؤمن وأؤكد أن لبنان باستطاعته أن يلحق بنفسه وأن يعافى وأن يتجاوز أي أزمة اقتصادية ولبنان مر في تاريخه بأزمات أكبر من هذه وتجاوزها".