اجتماع لقيادتي كشافة الرسالة وكشافة المهدي وتأكيد على التعاون المشترك

استقبلت قيادة جمعية ​كشافة الرسالة الاسلامية​ في مقرها العام وفدا من قيادة جمعية ​كشافة الامام المهدي​ (عج)، حيث تقدم رئيس جمعية المهدي الشيخ نزيه فياض بالتهاني بمناسبة انعقاد المؤتمر العام وتشكيل القيادة العامة لجمعية كشافة الرسالة، مشدداً على اواصر الوحدة والاخوة بين الجمعيتين.

ثم تحدث بإسم جمعية كشافة الرسالة نائب القائد العام الحاج ​حسين عجمي​ فرحب بوفد ​كشافة المهدي​، منوها بعمق التواصل والتنسيق بين الجمعيتين. وتناول المجتمعون شؤونا ومواضيع تربوية واجتماعية وكشفية واكدوا على العمل والتعاون المشترك بما يصب في مصلحة الكشفية وخدمة المجتمع.

وفي نهاية اللقاء قدمت قيادة جمعية كشافة المهدي (عج) درعا تكريميا لقيادة جمعية كشافة الرسالة، وتقدمت الجمعيتان من اللبنانيين عموما والكشفيين خصوصا بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الاعياد المباركة.