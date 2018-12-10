الحريري اطلع من وفد من مجلس بلدية بيروت على سلسلة مشاريع ستقام في سنة 2019

أوضح رئيس مجلس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​، بعد زيارته وأعضاء المجلس البلدي، رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ في "بيت الوسط"، "أنّنا أطلاعنا الحريري على خططه للمشاريع الّتي ستقام في سنة 2019، وقد أبدى اهتمامه البالغ بمتابعة هذه المشاريع عن كثب".

وكشف "أنّنا اتفقنا على أن نجتمع مجدّدًا قبل نهاية العام الحالي إن شاء الله، وعرض المشاريع كافّة عليه والبحث في كلّ مشروع على حدى، ووضع خطة لتسيير المشاريع بسرعة، لأن بيروت بحاجة إلى مشاريع كبرى، والاستثمار ضروري جدًّا في العاصمة".

ولفت عيتاني إلى أنّه "مع أنّ الوضع صعب جدًّا، إلّا أنّنا مصرّون كمجلس بلدي أن نكمل بالاستثمارات المجدية، الّتي تعود بالمنفعة لبيروت وأهلها".