موسى: لا يوجد نص في الدستور عن سحب الثقة من رئيس الحكومة المكلف

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​، خلال حديث تلفزيوني، أنه "عملياً، لا يوجد نص في ​الدستور​ يقول أنه تسحب الثقة من رئيس ​الحكومة​ المكلف"، مشيراً إلى أن "موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هو بوجوب متابعة تكليف رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ والكل يعمل على الحث على الإسراع ب​تشكيل الحكومة​".

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